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شاهد: المزارعون الألمان يعرقلون المرور ويسدون الطرقات احتجاجا على إلغاء إعفاءات ضريبية

اضراب المزارعين في ألمانيا، الاثنين 8 كانون الثاني 2024.
اضراب المزارعين في ألمانيا، الاثنين 8 كانون الثاني 2024. Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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تظاهر مزارعون ألمان الاثنين في بداية أسبوع من الاحتجاجات على خطة الحكومة لإلغاء الإعفاءات الضريبية على الديزل المستخدم في الزراعة، وقاموا بإغلاق الشوارع المؤدية إلى الطرق السريعة.

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وفي برلين أغلقت مئات الجرارات الطريق الرئيسية المؤدية إلى بوابة براندنبورغ، في قلب العاصمة الألمانية.

وقال المتحدث باسم منظمة المزارعين الأحرار راينهارد يونغ: "نحن هنا لأننا نريد أن نتظاهر ضد الزيادات الضريبية، نعم، ضد الضرائب غير العادلة، ولكننا نريد أيضاً أن نتظاهر من أجل تغيير الاتجاه في السياسة الزراعية".

وأثار ائتلاف المستشار أولاف شولتس المكون من ثلاثة أحزاب غضب المزارعين الشهر الماضي من خلال وضع خطط لإلغاء الإعفاء الضريبي على السيارات للمركبات الزراعية والإعفاءات الضريبية على الديزل.

وكانت المقترحات جزءًا من حزمة لسد فجوة قدرها 17 مليار يورو (18.6 مليار دولار أمريكي) في ميزانية 2024.

وتراجعت الحكومة جزئياً، حيث أعلنت الإبقاء على الإعفاء الضريبي على السيارات، وسيتم تنفيذ التخفيضات في الإعفاءات الضريبية على الديزل على مدى ثلاث سنوات.

لكن اتحاد المزارعين الألمان قال إن هذا "غير كاف"، ومن المتوقع حدوث اضطرابات كبيرة في جميع أنحاء ألمانيا وربما في منطقة الألزاس الفرنسية حيث ينضم بعض المزارعين إلى الحركة لدعمها أيضاً.

وكانت أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا  قد كافحت للتوصل إلى طريقة تمكنها من سد العجز المالي في موازنة 2024، وتوفير استثمارات بمليارات اليورو في مكافحة تغير المناخ وتحديث الاقتصاد في الأعوام المقبلة.

المصادر الإضافية • ا ب

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