حزب الله ينشر صوراً للقيادي البارز وسام الطويل الذي اغتالته إسرائيل

بقلم: يورونيوز

اغتالت إسرائيل في غارة جوية القائد البارز في "قوات النخبة" التابعة لحزب الله وسام الطويل في جنوب لبنان الاثنين، وهي الأحدث في تبادل متصاعد للضربات على طول الحدود بين البلدين.

اعلان

وأدى الهجوم على سيارة الدفع الرباعي إلى مقتل الطويل، قائد قوة سرية تابعة لحزب الله تعمل على طول الحدود، وفقاً لمسؤول أمني لبناني، تحدث شرط عدم الكشف عن هويته.

ونعى حزب الله رسمياً وسام الطويل في بيان جاء فيه "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد الحاج وسام الطويل ( جواد ) من بلدة خربة سلم ، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس."

ونشر حزب الله مجموعة من صور الطويل، منها مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي اغتيل في ضربة جوية أميركية في العاصمة العراقية بغداد مطلع العام 2020.

ويعد الطويل أكبر ناشط يُغتال بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر التي أدت إلى حرب شاملة في غزة ومواجهات بين إسرائيل وحزب الله، تصاعدت حدتها منذ اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في غارة بطائرة دون طيار جنوبي بيروت الأسبوع الماضي، وردّ حزب الله باستهداف قاعدة ميرون الإسرائيلية.