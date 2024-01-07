جنين: القوات الإسرائيلية تقتل 6 فلسطينيين بينهم 4 أشقاء

بقلم: يورونيوز

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل ستة فلسطينيين فجر اليوم الأحد، بعد قصف إسرائيلي قرب دوار الشهداء جنوبي مدينة جنين.

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وقالت الوزارة في بيان "6 شهداء في قصف إسرائيلي لتجمع للمواطنين في جنين".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" "إن من بين الشهداء 4 أشقاء هم : هزاع ناجح حسن درويش (27 عاما)، ورامي (22 عاما)، وأحمد (24 عاما)، وعلاء (29 عاما)، بالإضافة إلى الشهيدين رزق الله نبيل سليمان (18 عاما)، ومحمد ياسر موسى عصعوص."

واقتحمت قوة إسرائيلية مدينة جنين فجر الأحد، وحدثت مواجهات بين القوة الإسرائيلية وفلسطينيين وسمع دوي إطلاق نار.

وأعلنت إسرائيل عن مقتل مجندة في حرس الحدود وجرح ثلاثة آخرين في عملية التوغل، بعد انفجار عبوة ناسفة على عربة عسكرية كانوا يستقلونها.