فيديو. شاهد: غارات مكثفة على خان يونس ووائل الدحدوح يودّع نجله الذي قضى في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين

قتل أكثر من 70 مدنياً بينهم 15 طفلا على الأقل بغارات وقصف إسرائيلي متواصل منذ صباح الأحد على محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستهدف صاوخ من طائرة مسيرة، سيارة كانت تقل صحفيين، ما أدى إلى مقتل الصحفي حمزة نجل وائل الدحدوح والصحفي مصطفى ثريا وإصابة آخر، قرب منطقة المواصي، التي نزح إليها مدنيون جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة بالقطاع.

وائل الدحدوح الذي تحول إلى أيقونة تحظى بتعاطف وحب كبيرين عربياً وعالمياً، ظهر في موقف مؤثر وهو يلقي نظرة الوداع الأخيرة على نجله حمزة، وبيد مضمّدة وذراع مكسورة اخترقها الرصاص، أمسك وائل بيد ابنه وظل يقبلها مرات عدة.