شاهد: موجة صقيع تضرب أوروبا وتعطل حركة المرور في فرنسا

بقلم: يورونيوز

أدت موجة الصقيع التي اجتاحت أوروبا إلى تعطيل الحياة اليومية في بعض المدن، منها فرنسا، حيث وضعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية 10 مناطق تحت تحذير برتقالي من الطقس.

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أغلقت السلطات الفرنسية طريقين سريعين الثلاثاء مع استمرار انخفاض درجات الحرارة تحت الصفر في أنحاء القارة. وأحدثت تسببت الثلوج اضطرابات في أجزاء من فرنسا، وخاصة في باريس ونورماندي.

ووضعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية 10 مناطق تحت تحذير برتقالي من الطقس مع استمرار تساقط الثلوج الثلاثاء وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد. والمناطق المتضررة هي: أور، وإيسون، وإيزير، ومانش، وأورني، وسافوي، وهوت سافوي، وإيفلين.

وتم إغلاق الطريقين السريعين A13 وA12 غرب باريس الاثنين لضمان سلامة الركاب.

وقال أحد السائقين ليورونيوز: "الأمر فوضوي بعض الشيء، كل شيء مغلق، والطرق غير واضحة".

السلطات الصربية تقوم بإجلاء الحيوانات

وفي صربيا، قام مسؤولون الثلاثاء، بإجلاء نحو 200 بقرة وحصان كانت عالقة في جزيرة نهرية منذ أسابيع مع انخفاض درجات الحرارة.

وتقطعت السبل بالحيوانات في جزيرة كريسيدينسكا آدا، وسط نهر الدانوب، بعد ارتفاع منسوب المياه الشهر الماضي.

وبحسب وزارة الزراعة الصربية، فإن 97 بقرة و40 عجلاً و70 حصاناً بحاجة إلى المساعدة. وكانت المسافة إلى الشاطئ ثلاثة كيلومترات.

وكان الطقس دافئاً على غير العادة في صربيا لأسابيع في أواخر العام الماضي، وفاض نهر الدانوب بسبب ذوبان الثلوج عند منبع النهر. واجتاحت من بعد، موجة من الطقس الثلجي منطقة البلقان.

بولندا تحث على تبني الحيوانات الأليفة

ومع اقتراب موجة التجمد الشديد، أرسل ملجأ للحيوانات في بولندا نداءً عاجلاً إلى الناس لتبني، أو على الأقل، إيواء بعض كلابهم مؤقتاً حتى تمر موجة البرد الخطيرة.

وقال نائب مدير الملجأ، مالغورزاتا باليتكو، لقناة TVN24، إنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، وصل الناس بأعداد كبيرة، وانتظروا في طوابير لساعات، وانتهى بهم الأمر بأخذ 120 جروًا إلى المنزل.

وأرسل ملجأ "KTOZ" للحيوانات المشردة نداءه الجمعة، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى نحو 20 درجة مئوية تحت الصفر، في أجزاء من جنوب بولندا، حيث تقع كراكوف.

وقال إنه يوجد نحو 300 كلب، لكن الملجأ لا يتسع لإيواء هذا العدد في الداخل، وإن بعضها في حظائر خارجية.

وطلب المساعدة المؤقتة لتتمكن جميع الحيوانات من ذوي الفراء التي تحت رعايتها من العثور على مأوى داخلي.