مجلس الأمن الدولي يصوت الأربعاء على قرار يتناول هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

بقلم: يورونيوز مع أ ب

يربط البحر الأحمر الشرق الأوسط بآسيا وأوروبا عبر مضيق السويس ومضيق باب المندب، حيث تمر حوالي 10% من تجارة النفط وحوالي واحد تريليون دولار من البضائع سنويًا.

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يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم على قرار إدانة، يدعو إلى وقف فوري للهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن على سفن الشحن والناقلات التجارية في البحر الأحمر.

وشن الحوثيون اليوم الأربعاء، أكبر هجوم لهم على الإطلاق، حسبما أعلن وزير وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس.

وقال الوزير البريطاني: "الهجوم الذي تصدت له القوات الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر مساء الثلاثاء كان "الأكبر" الذي ينفّذه الحوثيون في اليمن على خلفية الحرب على قطاع غزة".

وأضاف: "قوات البلدين "تصدّت لأكبر هجوم حتى الآن من الحوثيين في البحر الأحمر".

نص المشروع الأممي

وجاء في نص مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة، أن اكثر من 20 هجومًا للحوثيين أعاق التجارة العالمية، وقوض حقوق الملاحة وحريتها، إلى جانب السلام الإقليمي.

من جانبهم يقول الحوثيون إنهم ينفذون الهجمات بهدف إنهاء الغارات الإسرائيلية وعمليات القصف المدمرة التي تستهدف الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل يومي، منذ بدء عملية طوفان الأقصى، حيث قتل إلى حد الآن أكثر من 23 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال.

وسيطلب القرار الإفراج الفوري عن سفينة "غالاكسي" للشحن، وهي أول سفينة احتجزها الحوثيون يوم 19 تشرين الثاني/ أكتوبر، "لارتباطها بشركة إسرائيلية"، حسب الحوثيين.

وقد أجبرت هجمات الحوثيين عديد شركات الشحن أن تتخلى عن تلك الطريق، وتستبدله برأس الرجاء الصالح جنوب القارة الإفريقية، الذي يعد أطول مسافة وأكثر كلفة.