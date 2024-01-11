شاهد: انفجار يسفر عن مقتل شخصين على الأقل في مركز تجاري في كابول

بقلم: يورونيوز

نفذ تنظيم داعش هجمات متعددة، كان آخرها في 7 كانون الثاني/يناير، حيث أسفر انفجار في حافلة عن مقتل 5 أشخاص. كما أعلن التنظيم المتطرف مسؤوليته عن انفجارات في مدارس ومستشفيات ومساجد خاصة في التي يقطنها الأفغان الشيعة.

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ووقع الانفجار خارج مركز تجاري بعد الظهر، ويعد الانفجار الثاني خلال أقل من أسبوع.

ولم تعلن حركة طالبان التي تسيطر على أفغانستان عن تفاصيل الحادث وطبيعة الانفجار وعدد الضحايا، كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم".

وقال عزيز الله غلامي، أحد شهود العيان أنه شاهد سيارات إسعاف تنقل الجرحى من مكان الحادث وأضاف: " أطلب من الحكومة أن تبذل قصارى جهدها فيما يتعلق بالأمن، لأنه حق أساسي للسكان".

وأكد المتحدث باسم شرطة كابول إن قوات الأمن ستبذل قصارى جهدها لتحقيق العدالة.

ونفذ تنظيم داعش هجمات متعددة، كان آخرها في 7 كانون الثاني/يناير، حيث أسفر انفجار في حافلة عن مقتل 5 أشخاص. كما أعلن التنظيم المتطرف مسؤوليته عن انفجارات في مدارس ومستشفيات ومساجد خاصة في التي يقطنها الأفغان الشيعة.