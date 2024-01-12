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إسرائيل تواجه اليوم في لاهاي اتهامات جنوب إفريقيا لها بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين

يرأس القضاة افتتاح جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي، هولندا، 11 يناير 2024.
يرأس القضاة افتتاح جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي، هولندا، 11 يناير 2024. Copyright Patrick Post/ AP
بقلم:  يورونيوز
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تعتزم إسرائيل الرد اليوم الجمعة على الادعاءات المتعلقة بارتكابها “إبادة جماعية” في قطاع غزة، في جلسة هي الثانية في محكمة العدل الدولية في لاهاي بعد يوم أمس.

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وبدأت الخميس جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية في دعوى قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل المتهمة بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة،  قائلة إن إسرائيل تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية، الموقعة في عام 1948 في أعقاب المحرقة.

وغالباً ما تقاطع إسرائيل المحاكم الدولية وتحقيقات الأمم المتحدة، زاعمة أنها غير "عادلة" و"متحيزة". لكن، في خصوص هذه القضية، اتخذ القادة الإسرائيليون خطوة نادرة بإرسال فريق قانوني إلى المحكمة.

وقد حظيت قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بدعم الدول الأعضاء الـ 56 في منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى دول مستقلة أخرى مثل بوليفيا وفنزويلا. ويقول محامون من جنوب إفريقيا إن الحرب جزء من عقود من القمع الإسرائيلي للفلسطينيين.

المصادر الإضافية • أ ب

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