Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

عشرات الآلاف يتظاهرون في أمستردام لمناهضة العنصرية والفاشية

مظاهرة حاشدة في أمستردام لمناهضة العنصرية والفاشية
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

شهدت العاصمة الهولندية أمستردام، بعد ظهر السبت، مظاهرة حاشدة، شارك فيها آلاف الأشخاص في إطار الفعالية السنوية التي تُنظَّم بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز، المصادف في 21 آذار/ مارس.

انطلقت التظاهرة من ساحة دام سكوير وسط المدينة، حيث احتشد المتظاهرون بعد ظهر السبت، ثم ساروا عبر شوارع العاصمة وصولًا إلى ساحة المتاحف.

اعلان
اعلان

وفي حين امتنعت الشرطة عن تقديم أي تقدير رسمي، بدعوى صعوبة تحديد العدد بدقة، وصف المنظمون التظاهرة بأنها كانت "ناجحة" وأكدوا أن ساحة السد وحدها ضمّت ما لا يقل عن عشرة آلاف متظاهر.

وأفادت الجهة المنظمة أنها كانت تتوقع مشاركة ما يقارب 15 ألف شخص، إلا أن الحضور فاق التوقعات. وأكدت أن هذا التجمع يأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن قضايا متعدّدة، أبرزها الحروب الجارية، وتصاعد التيارات اليمينية، وتراجع الحريات، وتصاعد العنصرية، وتهديدات المناخ، والتحديات التي تواجه حقوق المرأة وسيادة القانون.

كما أشار منظمو الفعالية إلى أن اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكرر بشكل لافت خلال التظاهرة.

وقالت إحدى المشاركات: "نحن نشهد صعودًا مقلقًا لليمين المتطرف، وتصاعدًا في الخطاب العنصري. والصورة في الولايات المتحدة تعكس حجم القلق الذي نشعر به".

وأضافت متظاهرة أخرى: "جئت اليوم بدافع القلق المتزايد مما يجري حول العالم. العنصرية والفاشية في تصاعد مستمر، فسألت نفسي: ما الذي يمكنني فعله؟".

Related

من جانبه، أعرب أحد المشاركين عن قلقه من الخطاب السياسي السائد، قائلًا: "السياسة تُحمّل الهجرة مسؤولية كل المشاكل. لا أؤمن بذلك. هذا اختيار يُتّخذ باسم حرية التعبير، وأرى أن هذا التصور يحمل كثيرًا من المغالطة".

وتؤكد هذه الفعالية، التي تتكرر سنويًا، أن المخاوف الشعبية من صعود الفاشية والعنصرية لم تعد محصورة في حدود الدول أو المناطق، بل باتت هاجسًا عالميًا يتخذ شكله في احتجاجات ميدانية بالشوارع.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

شاهد: أشباح الفاشية تعود إلى إيطاليا.. مسيرة في الذكرى الـ 79 لرحيل الطاغية بينيتو موسوليني

شاهد: المئات يتظاهرون ضد الفاشية في المجر

شاهد: مظاهرة ضد "خطط الترحيل الفاشية لحزب البديل من أجل ألمانيا" في هامبورغ