إحذروا الدعاية الانتخابية! تايوان: تسمّم أشخاص أكلوا كبسولات سائل غسيل حصلوا عليها كهدية دعائية

بقلم: يورونيوز

الناخبون تناولوا الكبسولات ظنّا منهم أنها حلوى، ليكتشفوا أنها سائل غسيل وزعته حملة انتخابية كهدية دعائية لأحد مرشحي الانتخابات الرئاسية.

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نُقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى بعد تناولهم بالخطأ كبسولات ملونة تحتوي سائل غسيل وُزّعت كهدية ترويجية ضمن حملة الانتخابات الرئاسية في تايوان، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام التايوانية. ونقلت وكالة الأنباء المركزية عن إحدى الضحايا أنها اعتقدت بأن الكبسولات تحتوي على حلوى.

وكانت الكبسولات في عبوات شفافة جزئيًا وعليها صور مرشح الحزب القومي "هو يو-إيه" ونائبه. وكُتب على الكيس الذي كانت فيه الكبسولات "صوتوا لرقم 3"، وهو الرقم في لائحة بطاقة الاقتراع لمرشح الحزب القومي في السباق الرئاسي الذي يخوضه ثلاثة مرشحين.

كما كُتب على الأكياس أن كل كبسولة يمكن استخدامها لغسل ما يصل إلى ثمانية كيلوغرامات من الملابس.

ووزّع مكتب الحملة القومية حوالي 460 ألف كبسولة. وقالت وكالة الأنباء إن هونغ جونغ تشانغ، رئيس المكتب الانتخابي في وسط تايوان، اعتذر عن الحادث.

وقال هونغ في مقطع فيديو: "في الموجة التالية من الزيارات المنزلية، لن نوزع هذا النوع من المواد الدعائية للحملة. وسنؤكد أيضًا لأهل القرى عن طريق لجاننا الشعبية أن الكبسولات مخصصة لغسل الملابس، وأنها سائل غسيل وليست الحلوى.

وقالت وكالة الأنباء إن من بين من نـُقلوا إلى المستشفى رجل يبلغ من العمر 80 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 86 عامًا، وخرجا من المستشفى بعد أن أجري لهما غسيل معدة.

ويُعرف الحزب القومي أيضًا باسمه الصيني، الكومينتانغ، أوKMT.

ويتنافس القوميون مع "ويليام لاي" من الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم وكذلك مع "كو وين جيه" من حزب الشعب التايواني في الانتخابات المقررة يوم السبت. وتتابع كل من بكين وواشنطن الانتخابات في تايوان عن كثب.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، فيما تبيع الولايات المتحدة أسلحة للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي للدفاع عن نفسها ضد أي هجوم محتمل.