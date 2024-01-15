بطائرات مسيّرة وصواريخ بالستية.. الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع مختلفة في كردستان العراق

بقلم: يورونيوز

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم "مراكز تجسس وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران" في أربيل، في كردستان العراق.

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جاء في بيان للحرس الثوري الإيراني: "نعلن استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ الباليستية وتم تدمير الأهداف والتفاصيل ستعلن لاحقاً."

وأوضح البيان أن القصف يأتي رداً على "الجرائم الأخيرة" التي ارتكبها "أعداء إيران".

كما ذكرت شبكة "رووداو" الإخبارية، أن أصوات انفجارات كبيرة دوت في أنحاء مدينة أربيل العراقية، مساء اليوم، بينما دوت صافرات الإنذار في محيط القنصلية الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي منبهة بوقوع الانفجارات.

وبحسب الشبكة فإن عدد الانفجارات بلغ 15 انفجارا قرب منطقة "ملا أومر" في أربيل، مما آثار الهلع بين الأهالي.

وقال مصدر أمني، بأن الهجمات تمت بطائرات مسيرة وصواريخ بعيدة المدى، واستهدفت كذلك قاعدة "حرير" العسكرية التي تستضيف قوات التحالف الدولي.

وفي أعقاب الهجوم الصاروخي، تم تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار المدينة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وقع تفجير مزدوج بالقرب من قبر القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوبي إيران وأسفر عن مقتل نحو 100 شخص.