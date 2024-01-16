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شاهد: تشييع جنازة فلسطينيين قتلا برصاص القوات الإسرائيلية قرب مدينة الخليل

تشييع جنازة فلسطينيين قتلا على يد القوات الإسرائيلية, الثلاثاء 16 يناير 2023، الخليل، الضفة الغربية.
تشييع جنازة فلسطينيين قتلا على يد القوات الإسرائيلية, الثلاثاء 16 يناير 2023، الخليل، الضفة الغربية. Copyright وكالات
بقلم:  يورونيوز
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قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مشيعين تجمعوا اليوم الثلاثاء لجنازة فلسطينيين اثنين قتلا برصاص القوات الإسرائيلية قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية في اليوم السابق.

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وقالت الوزارة إن الرجل (22 عاما) والسيدة (23 عاما) قتلا بالذخيرة الحية خلال صدامات في دورا. وقال إياد ريان أمين عام حركة فتح في الخليل إن "هذه هي سياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تريد إبادة الشعب الفلسطيني بأكمله".

وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 100 شخص ألقوا قنابل حارقة على القوات التي ردت بإطلاق النار. وقال الجيش إن شخصا قتل وأصيب آخرون وأن الحادث “قيد المراجعة”.

وشهدت الضفة الغربية زيادة في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة في 7 أكتوبر.

وتقول وزارة الصحة إن القوات الإسرائيلية قتلت نحو 350 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب، وقُتل معظمهم في مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مداهمات اعتقال أو احتجاجات. كما نفذ فلسطينيون من الضفة الغربية هجمات ضد إسرائيليين خلال تلك الفترة.

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