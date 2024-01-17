بقلم: يورونيوز

وزير الدفاع الإيراني: نملك الحق الشرعي في الدفاع عن سيادة أراضينا إذا تعرضنا لتهديد من أي جهة

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أكد وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، إن لطهران الحق الشرعي في الدفاع عن سيادة أراضيها في حال تعرضت لتهديد من أي جهة.

ولفت أشتياني إلى أن "الأولوية للدبلوماسية لكننا سنتخذ إجراءات إذا لم نصل لنتيجة كما حدث في العملية الأخيرة"، في إشارة إلى الضربات التي نفذتها إيران في العراق وباكستان.

وأعلنت الحكومة الباكستانية، الثلاثاء، أن ضربة إيرانية على أهداف داخل باكستان أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، ووصفت الحكومة الباكستانية الهجوم بأنه "انتهاك غير مبرر" للمجال الجوي للبلاد.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية في وقت سابق، أن طهران شنت هجوماً صاروخياً على مجموعة مسلحة تدعى "جيش العدل" في باكستان، وقالت إنها تأتي في إطار "محاسبة من تعرضوا لأمنها القومي".

وقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وأصيب ستة آخرين إثر هجوم صاروخي شنه الحرس الثوري، قبل يومين، على مواقع على بعد 40 كيلومتراً شمال مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وأعلن الحرس الثوري، الاثنين، عبر قناته على تطبيق تليغرام، أن الضربة التي نُفذت بإطلاق "عدد من الصواريخ البالستية" استهدفت "مقر التجسس التابع للموساد الإسرائيلي في كردستان العراق".

وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني: "نعلن استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ الباليستية وتم تدمير الأهداف".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وقع تفجير مزدوج بالقرب من قبر القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوبي إيران وأسفر عن مقتل نحو 100 شخص.

وتشير إيران إلى أن هذه الضربات تأتي كرد على من حاولوا المساس بأمنها القومي.