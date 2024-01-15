شارةٌ تثير الجدل وتؤدي للحبس.. تركيا تعتقل لاعب كرة قدم إسرائيليا وتتهمه بدعم الحرب على غزة

بقلم: يورونيوز

بسبب شارة على المعصم.. تركيا تعتقل لاعب كرة قدم إسرائيليا وتتهمه بالتحريض على الكراهية

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اعتقلت السلطات القضائية التركية اللاعب الإسرائيلي ساغيف ييهيزكيل بتهمة التحريض على الكراهية بسبب دعمه للحرب على الغزة، بحسب ما قال وزير العدل التركي يلماز تونك في تغريدة نشرها الأحد على منصة "إكس".

وقال الوزير في بيان على المنصة، إن "اللاعب الدولي الإسرائيلي قام بحركة شائنة بعد تسجيله هدفا أثناء مباراة ضمن دوري سوبر ليغا جمعت الأحد نادييْ أنطاليا سبور وترابزونسبور وأنه يخضع للتحقيق".

وأدان الوزير هجمات إسرائيل التي "ارتكبت منذ أكثر من مئة يوم جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة في غزة دون أدنى اعتبار للأطفال والنساء والشيوخ والشباب حسب قول تونك الذي تعهد بأن حكومته ستواصل "دعم الفلسطينيين المضطهدين".

وعن ظروف ما جرى الأحد، فإن اللاعب الإسرائيلي كان وضع على معصمه شارة كُتب عليها 100-7:10 في إشارة إلى عدد أيام الحرب على غزة وإلى ساعة بدء عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس وهو ما اعتبرته السلطات التركية استفزازا من اللاعب ودعما لما يجري في القطاع من قصف وقتل ودمار.

وإضافة إلى اعتقال اللاعب البالغ من العمر 28 عاما والتحقيق معه، فقد قرر نادي أنطاليا سبور توقيفه وأعلن أنه يجري التواصل مع محامي النادي لإيجاد وسيلة لإنهاء عقد جيهيزكل.

كما أدانت رابطة كرة القدم التركية ما وصفتها بأنها حركة تهز ضمير الجماهير.

في المقابل، أثارت حادثة الاعتقال استهجانا واسعا في الدولة العبرية ما يزيد من حالة التوتر بين أنقرة وتل أبيب.

إذ أدان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالنت الإجراء التركي بحق اللاعب ووصفه بالعمل الشائن.

كما كتب رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت على منصة إكس، "عارٌ عليك أيتها الحكومة التركية".