رغم أن إسرائيل لم تعترف بها.. وزير خارجيتها يشير للمحرقة الأرمنية ويتهم تركيا "بالإبادة الجماعية"

بقلم: يورونيوز

رد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان قد دعم القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد تل أبيب حول تهم بالإبادة الجماعية في غزة.

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وكتب كاتس على تويتر: "إن رئيس تركيا، الدولة التي نفذت الإبادة الجماعية للأرمن واعتقدت أن العالم سيصمت عنها، فخور اليوم لأنه سلم إلى محكمة لاهاي المواد التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية".

وأضاف الوزير الإسرائيلي: "لقد سمعناك. لم ننسَ المحرقة الأرمنية والمجازر التي ارتكبتها تركيا بحق الأكراد. أنتم مرتكبو الإبادة الجماعية الحقيقيون"، معتبرًا "أننا ندافع عن أنفسنا من أصدقائك البرابرة".

ورفضت إسرائيل لعقود من الزمن المناشدات الأرمنية بالاعتراف رسميًا بـ"الإبادة الجماعية" التي ارتكبت في عهد الإمبراطورية العثمانية، والتي تتهم يريفان فيها أنقرة.

وثائق تركية ضد إسرائيل

وكان أردوغان قد أكد أن "كافة الوثائق التي قدمتها تركيا لمحكمة العدل الدولية لها وقعٌ كبير في دعوى الإبادة الجماعية" التي بدأت ضد إسرائيل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب صلاة الجمعة في إسطنبول، تعليقًا على بدء جلسات محاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية بناء على دعوى رفعتها جنوب إفريقيا.

وقال الرئيس أردوغان إنه "ستتم إدانة إسرائيل بقضية الإبادة الجماعية وفقًا للوثائق التي سلمناها وكثير منها مرئية".

وأضاف: "كافة الوثائق التي قدمناها لها وقعٌ كبير في لاهاي".

من جهة أخرى، قال أردوغان إنه كان يود أن يرى نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، "أكثر ودًا بهذه الفترة، لكنه قلّد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤخرًا وبدأ يدلي بتصريحات مختلفة تمامًا".