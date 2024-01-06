شاهد: مداهمات واعتقالات في تركيا واتهام 15 شخصا بالتجسس لصالح إسرائيل

بقلم: يورونيوز

قال وزير العدل التركي في وقت متأخر من يوم الجمعة، إن محكمة في اسطنبول أمرت باحتجاز 15 من بين 34 شخصا اعتقلوا للاشتباه في تجسسهم لصالح إسرائيل.

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وتم اعتقال المشتبه بهم في مداهمات شملت 57 عنوانًا في إسطنبول وسبع مدن أخرى.

وقبل أسابيع، قال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) إن منظمته مستعدة لاستهداف حماس في أي مكان، بما في ذلك لبنان وتركيا وقطر.

وقال وزير العدل التركي يلماز تونك في منشور على موقع أكس، إن 26 مشتبها بهم أحيلوا إلى المحكمة بتهمة ارتكاب "التجسس السياسي أو العسكري" لصالح المخابرات الإسرائيلية. وتم إطلاق سراح 11 منهم بموجب شروط المراقبة القضائية، وكان ثمانية في انتظار الترحيل.

ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الموساد الإسرائيلي قام بتجنيد فلسطينيين ومواطنين سوريين داخل تركيا كجزء من العملية ضد الأجانب الذين يعيشون في تركيا.