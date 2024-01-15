شاهد: مظاهرات مؤيدة لفلسطين وأخرى مساندة لإسرائيل بعد مرور 100 يوم من الحرب في غزة

بقلم: يورونيوز

من باكستان وقبرص إلى البرتغال وفرنسا، خرجت عدة مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين وأخرى مساندة لإسرائيل في عدة عواصم عبر العالم لإحياء مرور 100 يوم منذ بدء الحرب الدائرة على قطاع غزة.

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وطالب عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في كراتشي وليماسول وإسطنبول بإيقاف فوري لإطلاق النار في غزة .

كما نددوا بالمساندة الأمريكية والبريطانية لإسرائيل.

وخرج المئات من المتظاهرين في العاصمة البرتغالية لشبونة في مسيرة أمام السفارة الأمريكية لمطالبة واشنطن بالضط من أجل إيقاف الحرب.

كذلك شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرة شارك فيها الآلاف للمطالبة بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس والفصائل الفلسطينية في غزة منذ السابع من أكتوبر – تشرين الأول.

وفي العاصمة الألمانية برلين، قام عازف البيانو إيغور ليفيت بعزف مقطوعة أذيعت في عدة أماكن حول العالم للتذكير بعازف البيانو الإسرائيلي ألون أوهيل الذي يحتجز ضمن الرهائن في غزة.

كذلك حمل المئات من سائقي الدراجات النارية في باريس صوراً لبعض من الرهائن الإسرائيليين للمطالبة بالإفراج عنهم.

فرنسيون يطالبون بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في غزة Christophe Ena/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

وتخطى عدد القتلى في قطاع غزة 23,900 فلسطيني منذ بدء الحرب التي شنتها إسرائيل عقب الهجوم المفاجئ لحركة حماس على مستوطنات وبلدات إسرائيلية والذي شهد مقتل 1200 إسرائيلي يوم 7 أكتوبر – تشرين الأول.

ولا تزال 132 رهينة إسرائيلية في قبضة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة.