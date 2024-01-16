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شاهد: مخيم النصيرات يتحول إلى كومة من الأنقاض عقب الغارات الإسرائيلية

الدمار الذي لحق بمخيم النصيرات
الدمار الذي لحق بمخيم النصيرات Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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شاهد: مخيم النصيرات يتحول إلى كومة من الأنقاض عقب الغارات الإسرائيلية

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دمرت عشرات المباني في مخيم النصيرات خلال الأسابيع الماضية جراء القصف الإسرائيلي على وسط قطاع غزة، حيث وسّع الجيش الإسرائيلي عمليته متحركاً من شمال القطاع إلى جنوبه.

في حين يتواصل القصف على المناطق والمنازل المأهولة بالسكان والنازحين في أنحاء القطاع، والتي تسفر عن تزايد مستمر في حصيلة القتلى والجرحى والمفقودين، تركز القصف اليوم الثلاثاء على خان يونس في الجنوب، وسط اشتباكات ومعارك ضارية، أطلقت خلالها الفصائل الفلسطينية رشقة صاروخية كبيرة إلى بلدة الإسرائيلية

ويعتبر مخيم النصيرات ثالث أكبر مخيم للاجئين في قطاع غزة بعد مخيمي الشاطئ وجباليا.

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