شاهد: مستشفى تحت الأرض يتسع لأكثر من 2000 مريض في شمال إسرائيل

بقلم: يورونيوز

تستعد إسرائيل لاحتمالية زيادة التوتر العسكري مع حزب الله اللبناني على الحدود الشمالية، وذلك من خلال إنشاء مركز طبي كبير تم بناؤه بالكامل تحت الأرض، ويمكنه استيعاب ما يصل إلى 2200 مريض

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ويقع الجناح الطبي الملحق بمستشفى "رمبام" في مدينة حيفا. وهو مجهز بجميع المستلزمات الطبية في حال تصاعد المواجهات المسلحة ودخولها إلى العمق الإسرائيلي.

وتم تحويل الجناح من موقف للسيارات تحت الأرض إلى قسم طبي كامل عقب انتهاء الحرب مع حزب الله عام 2006.

وتتواصل المواجهات المسلحة بين إسرائيل والحزب اللبناني على الحدود الشمالية بشكل يومي، وتشهد في بعض الأحيان تصاعداً منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر /تشرين الأول.

وقال المدير العام لمستشفى رمبام، مايكل هالبرتال، إنه في حالة إطلاق الصواريخ "سنكون آمنين، وسنكون قادرين على مواصلة العمل بشكل منتظم بشكل أساسي".

وعلى الرغم من المناوشات اليومية، سعت إسرائيل وحزب الله إلى منع تطور القتال بينهما إلى حرب شاملة على جبهة أخرى مع غزة.

وتسببت الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها إسرائيل، بما في ذلك قتل مدنيين إسرائيليين اثنين يوم الأحد، في زيادة الاحتمالات المتعلقة بحدوث أعمال انتقامية من قبل إسرائيل ضد حزب الله.

وتم إجلاء أكثر من 115 ألف إسرائيلي من الشمال بسبب التوترات المستمرة.

وقتل 12 جندياً وسبعة مدنيين وأصيب أكثر من 170 إسرائيليا حتى الآن جراء إطلاق الصواريخ من لبنان.

وقال حزب الله إن ما لا يقل عن 150 مقاتلاً و20 مدنياً لبنانيا ًقتلوا في تبادل إطلاق النار شبه اليومي مع إسرائيل.