شاهد: وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يتفقد مصنعاً لإنتاج الصواريخ والأسلحة عالية الدقة

بقلم: يورونيوز

أفاد المدير العام لشركة الأسلحة "الصاروخية التكتيكية" بوريس أوبنوسوف أنه تمّ بالفعل اختبار سلاح جديد يصل مداه إلى 310 كيلومترات.

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قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بتفقد مصنع لإنتاج "الأسلحة التكتيكية" في موسكو. وأكد شويغو خلال الزيارة أن وزارة الدفاع بحاجة إلى أن يصل مدى الأسلحة إلى 300 كيلومتر على الأقل.

وفي تأكيد واضح على حجم قدرات روسيا العسكرية، أفاد المدير العام لشركة الأسلحة الصاروخية بوريس أوبنوسوف أنه تمّ بالفعل اختبار سلاح جديد يصل مداه إلى 310 كيلومترات.

من جهته أكد سيرغي بوغاتيكوف، رئيس مكتب تصميم "رادوغا"، وهو مصنع طيران روسي ينتج أنظمة الصواريخ، لشويغو أن المؤسسة قد استوفت بالكامل مسألة الدفاع الحكومي لعام 2023.

وقال بوغاتيكوف إنه منذ بداية الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، ارتفع حجم إنتاج الأسلحة عالية الدقة بـ"ثمانية أضعاف".

وفي سياق متصل، قام شويغو بتفقد صواريخ كروز أرض-جو، والصواريخ المضادة للرادارات والمضادة للسفن، إضافة إلى نماذج من أسلحة الصواريخ الموجهة.