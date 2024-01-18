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كأس أمم آسيا: سوريا في مواجهة قوية ضد أستراليا لتعزيز حظوظها في بلوغ الدور الثاني

مدرب المنتخب الأرجنتيني هيكتور كوبر
مدرب المنتخب الأرجنتيني هيكتور كوبر Copyright Nariman El-Mofty/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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يدخل المنتخب السوري لكرة القدم اليوم الخميس مباراته الثانية بكأس آسيا المقامة حاليا في قطر ضد الفريق الأسترالي المدجج بعناصر تلعب في أندية أوروبية وهو ما يصعب من مهمته في تعزيز حظوظه بتخطي دور المجموعات.

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ويملك رجال المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر نقطة واحدة بعد التعادل السلبي ضد أوزبكستان في أولى مباريات المجموعة الثانية.

ويتأهل مباشرة إلى المباريات الإقصائية بالبطولة المنتخبات أصحاب المركزين الأول والثاني بكل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربعة فرق من أصحاب المركز الثالث بكل مجموعة.

ولم ينجح نسور قاسيون في عبور الدور الأول من ست مشاركات سابقة بكأس أمم آسيا.

كذلك يتواجه منتخبان عربيان آخران الخميس هما الإمارات وفلسطين بالمجموعة الثالثة.

وتملك الإمارات ثلاث نقاط بعد فوزها على منتخب هونغ كونغ بثلاثة أهداف مقابل هدف بينما خسرت فلسطين أمام إيران بنتيجة ثقيلة هي 4-1.

وتبدو فرصة الإمارات في الفوز باللقاء أكبر وهو ما سيضمن صعودها إلى الدور الثاني بينما تسعى فلسطين على الخروج بأقل الخسائر.

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