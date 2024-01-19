بقلم: يورونيوز

شاهد: شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية تدخل غزة من معبر رفح

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دخلت شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة من معبر رفح الحدودي مع مصر، في وقت منعت فيه إسرائيل كل المساعدات من الدخول إلى القطاع المحاصر، باستثناء كميات قليلة جدا منها.

وتدخل حاليا عشرات الشاحنات المحملة باللمساعدات الحيوية يوميا إلى غزة، ولكنها جزء بسيط جدا مما يحتاجه الفلسطينيون هناك، ومما كانوا يتلقونه قبل عملية طوفان الأقصى، إذ كان عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يبلغ حوالي 500 شاحنة يوميا.وتقول الأمم المتحدة إن هناك حاجة لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية.

وظل انقطاع الاتصالات مقطوعا في قطاع غزة لليوم السابع على التوالي، وهو أطول انقطاع على الإطلاق منذ بداية الحرب على غزة. ويعيق انقطاع الاتصالات تنسيق عمليات إيصال المساعدات.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 24 ألف فلسطيني قتلوا جراء القصف الإسرائيلي. من جانبها تقول الأمم المتحدة إن ربع سكان القطاع من أصل مليونين وثلاثمائة ألف نسمة يضرب عليهم الحصار ويعانون من الجوع.