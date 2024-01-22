بقلم: يورونيوز

قال مسؤول عسكري بجماعة أنصار الله، إن "الغارات الأمريكية والبريطانية الليلة قد تكون هي الأعنف على صنعاء منذ بدء العدوان على بلادنا" حسب تعبيره

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أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا والبحرين ودول أخرى، في بيان مشترك، أن الضربة التي نفذتها اليوم في اليمن قد "استهدفت تحديداً موقع تخزين تحت الأرض".

وقالت إن "الاستهداف شمل أيضاً مواقع مرتبطة بقدرات صاروخية ومراقبة جوية".

وكانت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية أعلنت أن بريطانيا والولايات المتحدة نفذتا هجوماً على نحو 10 أهداف مرتبطة بجماعة أنصار الله.

وأشارت وسائل إعلام يمنية، أن القصف استهدف معسكر اللواء 22 حرس جمهوري في منطقة الجَنَد شمالي محافظة تعز.

وقال مسؤول عسكري بجماعة أنصار الله، إن "الغارات الأمريكية والبريطانية الليلة قد تكون هي الأعنف على صنعاء منذ بدء العدوان على بلادنا".

وقال الخبير في الشؤون العسكرية اللواء خالد غراب: "العدوان الأمريكي البريطاني هذه الليلة هو قصف لما تم قصفه وتدميره من قبل" وفق تعبيره.

بدوره، كتب المتحدث باسم أنصار الله، محمد عبد السلام، في تغريدة نشرها عبر منصة "إكس": "أمام المحاولات الأمريكية المكشوفة لتضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر سعيا من قبل واشنطن لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق، نكرر مؤكدين أن المستهدف هي السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة إسنادا للشعب الفلسطيني بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها الإجرامي والفاشي ضد غزة ورفع الحصار الجائر".

وتابع قائلا :"بناء عليه، فإننا نهيب بجميع الدول أن تطمئن إلى جانب الموقف اليمني، وألا تسمح لنفسها أن تكون ضحية الخداع الأمريكي.كما على أمريكا نفسها أن توقف عملية الهروب من مسؤولية وقف العدوان على غزة نحو اختلاق أزمات الجميع في غنى عنها".

وأضاف: "كما نؤكد أن اليمن وعملا بمبدأ حق الدفاع عن النفس لن يسمح بانتهاك سيادته ولن يظل مكتوف اليدين أمام أي عدوان يتعرض له".

وكانت الجيش اليمني قد أعلن في وقت سابق من اليوم، استهداف سفينة الشحن الأمريكية "أوشن غاز" في خليج عدن.

وقال المتحدث العسكري للجيش العميد يحيى سريع، إن القوات البحرية اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة الشحن العسكرية الأمريكية "أوشن جاز OCEAN JAZZ" في خليج عدن بصواريخ بحرية.

وقال سريع "نؤكد استمرار منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار" حسب تعبيره.