شاهد: لجنة التحقيق الروسية تنشر مقطع فيديو جديد لموقع تحطم الطائرة

بقلم: يورونيوز

تحطمت الطائرة من طراز إيل-76 في منطقة بيلغورود الروسية على بعد 45 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا.

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نشرت لجنة التحقيق الروسية اليوم الخميس مقطع فيديو يظهر موقع تحطم طائرة عسكرية روسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، كانت تنقل أسرى حرب أوكرانيين، وذلك بناء على تصريح لموسكو التي اتهمت كييف قبل يومين بالقيام بإسقاطها عمدا.

وذكرت التقارير أن المحققين عثروا على "مسجلي الرحلة.. أجهزة تسجيل المعلومات الخاصة بالرحلة، وتم تسليمها إلى الجهات المختصة"، بعد يوم من تحطم الطائرة، وقد تم فتح تحقيق جنائي من قبل لجنة التحقيق.

وتحطمت الطائرة من طراز إيل-76 في منطقة بيلغورود الروسية على بعد 45 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا.

وأعلنت السلطات أن جميع من كانوا على متن الطائرة، وعددهم 74 لقوا حتفهم، بينهم 65 جندياً أوكرانياً وستة من أفراد طاقم الطائرة وثلاثة جنود روس.

وزعمت روسيا، أن كييف أسقطت الطائرة بواسطة صاروخين.

في المقابل، لم ينكر الأوكرانيون سقوط الطائرة، إلا أن كييف قالت إن موسكو لم تخبرها أبدًا بنقل أسرى الحرب الأوكرانيين إلى بيلغورود، وحملتها المسؤولية عن الخسائر في الأرواح والتبادل الفاشل.

ووصف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ما حدث بأنه "عمل وحشي".

وأثار تحطم الطائرة موجة من الانتقادات، إلا أن أي من الطرفين لم يقدم أي دليل ملموس يؤكد به اتهاماته.