بقلم: يورونيوز

شاهد: الفلسطينيون يفرون من المعارك في خان يونس جنوب غزة

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هرب آلاف الفلسطينيين من مدينة خان يونس جنوب غزة، في وقت احتدمت فيه المعارك بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي الفصائل الفلسطينية.

وشوهدت لاالدبابات الإسرائيلية متمركزة حول المباني التي دمرتها، فيما كان أهالي غزة يغادرون المنطقة حاملين معهم أغراضهم التي يستطيعون حملها.

ويشكو الأهالي من فقدان الغذاء ومياه الشرب بينما بينما هم يغادرون ولا مكان آمن في غزة، التي تتعرض منذ أكثر من ثلاثة أشهر إلى قصف إسرائيلي دام لم يتوقف إلى اليوم. وكانت القوات الإسرائيلية أمرت الفلسطينيين بداية الأسبوع الحالي بمغادرة معظم النصف الغربي لمدينة خان يونس.