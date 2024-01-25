إطلاق سراح 6 راهبات وشخصين آخرين اُختطفوا على يد عصابات هايتي

بقلم: يورونيوز

إطلاق سراح ست راهبات وشخصين آخرين اختطفوا في بور أو برنس عاصمة هايتي الأسبوع الماضي.

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وقال رئيس الأساقفة ماكس ليروي ميسيدور، إنه تم إطلاق سراح المجموعة في وقت متأخر من ليل الأربعاء، وجميعهم في صحة جيدة.

لكنه رفض الكشف عن الجهة المسؤولة عن عملية الاختطاف، وعما إذا كان الأمر قد تطلب دفع فدية.

وكان اتحاد الطوائف الدينية قد أعلن أن مجموعة مسلحة اختطفت 6 راهبات من جماعة راهبات القديسة آن، حوالي الساعة السابعة صباحاً، أثناء سفرهن على متن حافلة إلى مؤسسات تعليمية يعملن فيها.

وتأتي عمليات الخطف وسط تفشي عنف العصابات في هايتي التي تعاني من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية حادة. وقالت الأمم المتحدة العام الماضي أن العصابات تسيطر على حوالي 80 بالمئة من بور أو برنس.