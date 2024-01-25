شاهد: خلال مراسم عيد الشجرة اليهودي .. نتنياهو يتعهد "بإبادة" حركة حماس في غزة

بقلم: يورونيوز

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، "بإبادة" حركة حماس في قطاع غزة، وذلك خلال زيارة لقاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل.

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وقال نتياهو مخاطباً الجنود بعد أن غرس أشجاراً في معسكر ريعيم القريب من الحدود مع غزة: "نحن مصممون على تحقيق النصر الكامل".

وأضاف نتنياهو قوله: "النصر الكامل يعني القضاء على حماس، وعودة جميع الرهائن، ولن نتخلى عن هذا الهدف".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن قصفا إسرائيليا أصاب مجموعة من الأشخاص كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية في بمدينة غزة، مما أسفر عن مقتل 20 شخصاً على الأقل وإصابة 150 آخرين.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد القتلى جراء الغارة على ملجأ مزدحم في غزة في اليوم السابق إلى 12 شخصاً، بالإضافة إلى أكثر من 75 جريحاً.

وأدى القتال في خان يونس إلى عزل المستشفيين الرئيسيين في المدينة، مما أدى إلى تقطع السبل بمئات المرضى وآلاف النازحين داخلهما.

ونزح آلاف الأشخاص إلى الجنوب في الأيام الأخيرة، وتكدسوا في الملاجئ ومخيمات بالقرب من الحدود مع مصر.