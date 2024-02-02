للمرة الرابعة..كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز قبالة الساحل الغربي

بقلم: يورونيوز

أطلقت كوريا الشمالية، الجمعة سلسلة من صواريخ كروز قبالة الساحل الغربي، تزامنا مع دعوة الزعيم كيم جونغ أون جيشه إلى تكثيف التدريبات العسكرية وفقا للجيش الكوري الجنوبي.

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وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أنها رصدت الصواريخ القادمة من كوريا الشمالية في حوالي الساعة 11:00 صباحا من ساحلها الغربي وأكدت أنها تقوم بتحليل البيانات المتصلة بالجولة الرابعة من اختبارات صواريخ كروز لعام 2024.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية لكوريا الشمالية قد نقلت زيارة كيم لموقع نامفو العسكري لتفقد السفن الحربية، وتأكيده على "أهمية الدفاع عن السيادة البحرية للبلاد وتكثيف الاستعدادات للحرب".

وكان كيم قد كشف عن قائمة طويلة من الأسلحة المتقدمة التي تعمل عليها كوريا الشمالية ضمن خطة وضعها عام 2021 من بينها غواصات تعمل بالطاقة النووية وصواريخ يمكن إطلاقها من تحت الماء.

ويقول خبراء عسكريون إن صواريخ كروز قد تمثل تهديدا جديا لأنظمة الدفاع الجوي الكورية الجنوبية بسبب صعوبة اكتشافها وقدراتها الهجومية الدقيقة.