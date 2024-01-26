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إسرائيل تقتل 15 فلسطينيا خلال غارة جوية على مخيم النصيرات في غزة

مخيم يقيم فيه الفلسطينيون النازحون جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، في غزة. 2024/01/01
مخيم يقيم فيه الفلسطينيون النازحون جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، في غزة. 2024/01/01 Copyright Ramez Habboub/AP
بقلم:  يورونيوز
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قتلت القوات الإسرائيلية 15 فلسطينيا بينهم طفل رضيع، خلال غارة جوية استهدفت شقتين مساء الخميس في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة المحاصر.

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ذهب سبعة أشخاص من عائلة رواح بينهم طفل رضيع يبلغ من العمر 5 أشهر ضحية قصف أول، في وقت توسع فيه إسرائيل من توغلاتها في منطقة خان يونس ثاني أكبر المدن في القطاع بعد غزة، والتي تدور فيها معارك بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي الفصائل الفلسطينية، ما دفع آلاف الفلسطينيين النازحين إلى الفرار منذ بداية هذا الأسبوع.

وقتل في الغارات الإسرائيلية خلال الساعات 24 الأخيرة 186 شخصا وجرح 377 شخص وفق المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة.

المصادر الإضافية • أ ب

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