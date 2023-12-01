نادال يعلن عودته إلى بطولات التنس في دورة بريزبين مطلع يناير

بقلم: يورونيوز

أعلن نجم كرة المضرب الإسباني رافايل نادال الجمعة، عودته الى المنافسات من خلال مشاركته في دورة بريزبين الأسترالية مطلع العام المقبل التي تعتبر ضمن الدورات الاستعدادية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

اعلان

وقال نادال من خلال شريط فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي: "بعد مرور عام من دون أي منافسة، حان وقت العودة. سيتم الأمر من خلال دورة بريزبين في الاسبوع الأول من كانون الثاني/يناير".

ولم يلعب نادال صاحب 22 لقباً كبيراً منذ خسارته أمام الأمريكي ماكنزي ماكدونالد في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير الماضي.

وخضع ابن السابعة والثلاثين لجراحتين خلال عملية تعافيه الطويلة، وصرح في أيار/مايو الماضي أنه يريد أخذ قسط من الراحة لمحاولة العودة أقوى مما كان.

وكان نادال لمّح في أيلول/سبتمبر الماضي إلى احتمال أن يكون عام 2024 الأخير له في الملاعب، وقال "الماتادور" لقناة موفيستار: "قلت إن عام 2024 ربما يكون عامي الأخير، أكرر ذلك، لكن لا يمكنني تأكيد ذلك بنسبة 100 في المئة لأنني لا أعرف".