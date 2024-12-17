تفاصيل جديدة في قضية الهجوم على البرج 22 في الأردن: "الإف بي آي" يوجه أصابع الاتهام نحو طهران

بقلم: يورونيوز مع AP

وجه الادعاء الأمريكي اتهامات لرجلين بالتآمر لتصدير تكنولوجيا حساسة إلى إيران، تم استخدامها في هجوم بطائرة مسيرة في الأردن أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة العشرات في وقت لاحق من العام الجاري.

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أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الاثنين أنه تم اعتقال الرجلين، أحدهما يحمل الجنسيتين الإيرانية والأمريكية، بعد تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقد تتبع التحقيق نظام الملاحة الخاص بالطائرة المسيرة إلى شركة إيرانية يديرها أحد المتهمين، الذي استخدم قطع غيار وتكنولوجيا تم نقلها إلى إيران بواسطة شريكه المزعوم في التآمر.

قال المدعي العام الأمريكي، جوشوا ليفي، كبير المدعين الفيدراليين في ماساتشوستس: "غالبًا ما نناقش مخاطر افتراضية عندما نتحدث عن احتمال وقوع التكنولوجيا الأمريكية في أيدٍ خطرة. لكن، للأسف، في هذه الحالة، نحن لا نتكهن".

وقد تم تحديد هوية المتهمين في القضية، وهما مهدي محمد صادقي، موظف في شركة لأشباه الموصلات مقرها ماساتشوستس، ومحمد عابدين نجف آبادي، المعروف أيضًا باسم عابديني. الأخير تم اعتقاله في إيطاليا، حيث تسعى وزارة العدل الأمريكية إلى تسليمه إلى ولاية ماساتشوستس.

ويقول ممثلو الادعاء بأن شركة عابدين نجف آبادي، ومقرها طهران، تقوم بتصنيع أنظمة الملاحة للطائرات بدون طيار التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني.

ويُتهم عابدين بالعمل مع مهدي صادقي للتهرب من قوانين التصدير الأمريكية، عبر استخدام شركة واجهة سويسرية لشراء التكنولوجيا الحساسة.

وألقي القبض على صادقي، وهو مواطن أمريكي، في ولاية ماساتشوستس يوم الاثنين، حيث تم حبسه احتياطيًا بعد مثوله أمام المحكمة لفترة وجيزة.

في حين وجهت تهم انتهاك ضوابط التصدير إلى كلا الرجلين، يواجه محمد عابدين نجف آبادي اتهامات إضافية بالتآمر لتقديم دعم مادي لإيران.

ماذا نعرف عن هجوم البرج 22

في 28 يناير/كانون الثاني، استهدف هجوم بطائرة مسيرة موقعا أمريكيا في شمال شرق الأردن يعرف باسم البرج 22، والذي يقع بالقرب من حدود الأردن مع سوريا والعراق.

أسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وهم الرقيب ويليام جيروم ريفرز، الرقيب بريونا موفيت، والرقيب كينيدي ساندرز، عندما ضربت الطائرة المسيرة أماكن المعيشة. كما أسفر الهجوم عن إصابة ما لا يقل عن 40 جنديا آخر.

ويعتقد أن الطائرة الهجومية المسيرة التي نفذت الهجوم قد تم الخلط بينها وبين طائرة أمريكية مسيرة كانت من المقرر أن تعود إلى القاعدة اللوجستية في نفس التوقيت، مما حال دون اعتراضها.

قال المدعي العام الأمريكي جوشوا ليفي: "إلى الأشخاص الذين أصيبوا جراء هذا الهجوم، وإلى أحبائهم وأسر من فقدوا حياتهم، وبصفتي ابنًا لأحد المحاربين القدامى، آمل بكل تواضع أن تحقق الاتهامات التي وجهت اليوم قدراً من العدالة والمساءلة".

وقد ألقت الولايات المتحدة باللائمة في الهجوم على المقاومة الإسلامية في العراق، المدعومة من إيران، بما في ذلك كتائب حزب الله.

وكان الهجوم بطائرة مسيرة هو أول ضربة مميتة ضد القوات الأمريكية منذ بداية الحرب الإسرائيلية الدامية في قطاع غزة.

وفي الأشهر التي تلت اندلاع الحرب، زادت الفصائل المدعومة من إيران هجماتها على المواقع العسكرية الأمريكية في المنطقة.

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وبعد الهجوم، شنت الولايات المتحدة ضربة مضادة ضخمة استهدفت 85 موقعًا في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والفصائل التابعة له، كما عززت دفاعات البرج 22.