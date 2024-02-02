شاهد: سقوط طائرة في حديقة منزل بولاية فلوريدا الأمريكية يخلف قتلى

بقلم: يورونيوز

تحطمت طائرة صغيرة داخل حديقة منزل متنقل بولاية فلوريدا، مساء الخميس، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص كانوا على متنها إضافة إلى بعض السكان، حسبما أعلن مسؤولو الإطفاء.

اعلان

وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية بأن قائد الطائرة "Beechcraft Bonanza V35" ذات المحرك الواحد، أبلغ عن عطل في المحرك قبل وقت قصير من سقوط الطائرة حوالي الساعة 7 مساء.

وقال سكوت إيلرز، رئيس إدارة الإطفاء في كليرووتر، خلال مؤتمر صحفي، إن الطائرة تحطمت داخل حديقة في كليرووتر، ودمرت أحد المنازل كلياً، كما ألحقت أضراراً بثلاثة منازل أخرى على الأقل، وذلك على الرغم من تمكن رجال الإطفاء من السيطرة بسرعة على الحريق الناجم عن الحادث.

ولم يذكر إيلرز عدد القتلى، مكتفياً بالقول إن العديد من الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة وفي أحد المنازل، لقوا حتفهم.

في حين قالت إدارة الطيران إنه لم يتضح عدد ركاب الطائرة حتى الآن.

ويذكر أن المطار يقع على بعد حوالي 11 كيلومترا جنوب شرقي مدينة كليرووتر.