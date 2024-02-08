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كثرت الزلاّت والهفوات.. بايدن يخلط بين ميركل وهلموت كول وبين ماكرون وميتران فهل للسن أحكامه؟

الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض في واشنطن
الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض في واشنطن Copyright Andrew Harnik/Copyright 2024 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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أثارت زلة لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة في أحد تجمعاته الانتخابية دهشة الحضور عندما أخطأ بين المستشارين الألمانيين السابقين أنجيلا ميركل وهلموت كول الذي رحل عام 2017. فالأولى سيدة والثاني رجل فكيف يمكن الخلط إلى هذا الحد؟

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وقال بايدن إن "هلموت كول" الذي توفي عام 2017، سأله كيف سيكون رد فعله إذا قرأ عن اقتحام أشخاص للبرلمان البريطاني وقتل ضباط "لوقف انتخاب رئيس للوزراء". علما بأن ميركل هي التي كانت موجودة في القمة المذكورة.

وفي حدث مشابه هذا الأسبوع، عن قمة مجموعة السبع، خلط بايدن مجددا بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والراحل فرانسوا ميتران، الذي قاد فرنسا من عام 1981 إلى عام 1995 وتوفي في عام 1996.

يتمتع الرئيس الأمريكي والبالغ 81 عامًا بسجلّ هفوات يصعب حصرها. فعلى سبيل المثال في يوليو/تموز 2023، أعلن وفاة "أكثر من 100" أمريكي بسبب كوفيد-19. وقام البيت الأبيض في وقت لاحق بتصحيح هذا الرقم إلى "أكثر من مليون".

وفي يونيو/حزيران، خلط بايدن بين الحرب في أوكرانيا والحرب في العراق، قائلا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيخسر الحرب في العراق".

ويركز منتقدو بايدن من الجمهوريين على هفواته وزلاّت لسانه وعدم تركيزه في بعض الأحيان قائلين إن تلك أدلة على أنه مسن إلى الدرجة التي لا يصلح فيها لعهدة ثانية كرئيس للولايات المتحدة.

المصادر الإضافية • موقع بوليتكو

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