فوز بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية كارولينا الجنوبية

بقلم: يورونيوز

فاز الرئيس جو بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية كارولينا الجنوبية يوم السبت، وهذا يعدّ اختباره الانتخابي الأوّل في طريقه للسعي إلى الفوز بولاية رئاسيّة ثانية.

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واستهدفت حملته الإنتخابية، بشكل أساسي، حشد الناخبين السود، وهم كتلة ديمقراطية رئيسية محورية في زيادة فرص بايدن في العودة إلى الرئاسة في نوفمبر، في سباقه ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال بايدن في بيان: "في عام 2020، كان الناخبون في جنوب كارولينا هم الذين أثبتوا خطأ النقاد، وبثوا حياة جديدة في حملتنا، ووضعونا على طريق الفوز بالرئاسة. الآن في عام 2024، تحدث شعب كارولينا الجنوبية مرة أخرى وليس لدي أدنى شك في أنها وضعتنا على الطريق نحو الفوز بالرئاسة مرة أخرى، وجعل دونالد ترامب خاسرًا، مرة أخرى".

فاز بايدن بجميع المندوبين الديمقراطيين في ولاية كارولينا الجنوبية والبالغ عددهم 55.

ويأتي هذا الفوز بعد أن قاد بايدن جهود اللجنة الوطنية الديمقراطية لجعل كارولينا الجنوبية تحتل المركز الأول في الانتخابات التمهيدية للحزب، مشيرًا إلى أن سكان الولاية أكثر تنوعًا عرقيًا مقارنة بالولايتين التقليديتين اللتين حصلتا على المركز الأول في البلاد، أيوا ونيو هامبشاير، وهما بأغلبية ساحقة بيضاء.

"لا يمكننا أن نعيش في مكان ليس ديمقراطيا"

ولعبت ولاية كارولينا الجنوبية، حيث يتمتع بايدن بعلاقات عميقة مع المؤيدين منذ فترة طويلة، دورًا محوريًا أيضًا في حملته لعام 2020.

يشكل السود 26% من ولاية كارولينا الجنوبية. في الانتخابات العامة لعام 2020، شكل الناخبون السود 11% من الناخبين الوطنيين، وأيد 9 من كل 10 منهم بايدن، وفقًا لـ "AP VoteCast"، وهو استطلاع موسع لناخبي تلك الانتخابات.

وقال بايدن خلال حملته الانتخابية في الولاية، الأسبوع الماضي، إن ولاية كارولينا الجنوبية كانت "السبب وراء خسارة دونالد ترامب. وأنها السبب في أننا سنفوز ونهزمه مرة أخرى"، وهو ما يضع إطارًا للتنافس المحتمل في الانتخابات العامة مع المرشح الأوفر حظًا حاليًا للحزب الجمهوري.

وقد أدرج الناخبون السود الذين تمت مقابلتهم خلال فترة التصويت المبكر الأخيرة مجموعة من الأسباب لدعم بايدن، بدءًا من دفاع إدارته عن حقوق الإجهاض إلى تعيين حقوقيين سود وأقليات أخرى في المحاكم الفيدرالية.

وردد البعض تحذيرات بايدن من أن ترامب سيهدد الديمقراطية، خصوصاً وأنه جتى اليوم يشكك بنزاهة الإنتخبابات التي جربت في عام 2020.