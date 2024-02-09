"البطلة الصغيرة".. فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات تنجح في إنقاذ نفسها وشقيقتها من عملية سرقة في أمريكا

بقلم: يورونيوز

قامت فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات بإنقاذ نفسها وشقيقتها الصغرى عندما حاول لص سرقة سيارة والدهما في مغسلة سيارات في ولاية ويسكونسن.

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قامت فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات بإنقاذ نفسها وشقيقتها الصغرى عندما حاول لص سرقة سيارة والدهما في مغسلة سيارات في ولاية ويسكونسن. الحادثة وقعت بعد ظهر يوم الأحد، حيث كان آدم جورجنسون يقوم بغسل سيارته مع ابنتيه، تشارلي وأوتمن، في محطة "كويك تريب" في مدينة أوك كريك، على بعد حوالي 12 ميلاً جنوب مقاطعة ميلووكي.

في التفاصيل

نزل جورجنسون من السيارة بعد أن انتهى من غسلها، وذهب ليحضر قطعة قماش. وقرر ترك السيارة تعمل، وبينما كان يتجه نحو المحل، أوقفه شخص ما ليسأله عن الاتجاهات، وفقًا لما قاله لـ WTMJ التابعة لشبكة NBC في ميلووكي، ومن بعدها سمع صوت صرير الإطارات، ورأى سيارته تسير بسرعة.

وقالت تشارلي للمحطة الإذاعية "كنت خائفة جداً وكان لدي العديد من التساؤلات حول ما يحدث".

ثم أضافت قائلة: "ثم طلب مني أن أخرج وكنت أتساءل عما يتوجب علي فعله، هل يتعين علي أن أهرب وأكون جبانة أم يجب أن أحاول إنقاذ أختي؟ لذلك قلت له: ماذا عن أوتمن؟".

وتذكر تشارلي أنها شعرت أنها بحاجة للقيام بشيء ما.

وأشارت إلى أنها فكرت في ركله للدفاع عن نفسها وعن أختها أوتمن، ولكن بعد ذلك، وجدت أنه من الافضل أن تظل في مكانها وتتصرف بطريقة أو بأخرى، وأن تجلس وتطرح الأسئلة، ولكن عندما أدركت أن والدي لديه المفتاح، قالت: لا يمكنه فعل أي شيء بدون المفتاح.

وقالت إن السارق سألها عن مكان المفاتيح، وقالت له إن المفاتيح مع والدها. وبعد ذلك، تخلص السارق من السيارة عندما وصل إلى متجر "بطاريات بلاس بولبس".

ثم أخذت تشارلي هاتف والدها الذي كان في الأمام، واتصلت بوالدتها.

وسمع صوت أوتمن في الخلفية تسأل: "أين ذهب داد (أبي)؟".

عاد جورجنسون إلى محطة "كويك تريب" وقام بالاتصال بالشرطة، وفي نفس الوقت كان يتحدث على هاتف آخر مع زوجته التي كانت تتتبع حركة الفتيات، حيث شاهدت الهاتف متوقفًا في متجر Batteries Plus Bulbs.

وفي النهاية، تم العثور على الفتيات في المتجر من قبل الشرطة، وأكدت أن الأطفال بخير ولم يتعرضوا لأي أذى.

وقال الأب إنه يشارك قصته لتحذير الآباء الآخرين حول مدى المخاطر التي تكمن حتى في الأنشطة الأكثر روتينية.

وتم اعتقال ثلاثة أشخاص بتهم جنائية متعددة في مدينة أوك كريك، وهم يبلغون من العمر 17 و20 و21 عامًا. تقوم شرطة المدينة حاليًا بجمع الأدلة لبناء قضية ضدهم وتقديمها إلى المدعي العام في المنطقة.

وتشير البيانات إلى ازدياد حالات سرقة السيارات في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة. حيث شهدت السرقات زيادة بنسبة 93٪ بين عامي 2019 و 2023 في 10 مدن أمريكية مختلفة، وفقًا لتقرير صادر عن مجلس العدالة الجنائية في الشهر الماضي.