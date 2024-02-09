يوروباسكت: لاعبات المنتخب الإيرلندي لكرة السلة يرفضن مصافحة لاعبات إسرائيل

بقلم: يورونيوز

رفض منتخب أيرلندا لكرة السلة للسيدات مصافحة المنتخب الإسرائيلي خلال مواجهات التصفيات المؤهلة في بطولة أوروبا لكرة السلة يورو باسكت 2025 في مدينة ريغا.

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رفض منتخب أيرلندا لكرة السلة للسيدات مصافحة المنتخب الإسرائيلي خلال مواجهات التصفيات المؤهلة في بطولة أوروبا لكرة السلة يورو باسكت 2025 في مدينة ريغا.

وقالت اللاعبة الإسرائيلية، دور سار، الأربعاء، إن المنتخب الإيرلندي "معادٍ تمامًا للسامية".

وأكد اتحاد كرة السلة في أيرلندا أن التصريحات التي تم الإدلاء بها كانت مثيرة للجدل وغير صحيحة تمامًا.

وفي المباراة التي فازت فيها إسرائيل بنتيجة 87-57، قامت لاعبات أيرلندا بالوقوف لسماع النشيد الوطني بجانب مقاعد الفريق بدلاً من الوقوف وسط الملعب قبل بدء المباراة.

وأعلن اتحاد كرة السلة في أيرلندا في بيان قبل بداية المباراة أن الفريق لن يشارك في "الترتيبات التقليدية السابقة للمباراة".

وأبدى شارون دروكر، مدرب إسرائيل في الأيام القليلة التي سبقت المباراة، استياءه من عدم احترام أيرلندا لروح اللعبة، بعد أن عبرت لاعبات أيرلندا عن قلقهن من المشاركة في هذا المباراة.

وقدَّم اتحاد كرة السلة في أيرلندا تقريرًا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة السلة "فيبا أوروبا" بشأن التصريحات التي قدمتها سار.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال جون فيحان، الرئيس التنفيذي لاتحاد كرة السلة الأيرلندية، إن منتخب بلاده سيواجه غرامات باهظة والطرد من البطولة إذا قاطع الفريق مبارياته مع إسرائيل.

وأشار إلى أن المقاطعة "ستدمر لعبتنا الدولية للسيدات خلال السنوات العشر المقبلة".

وجاء في بيان اتحاد كرة السلة الأيرلندي قبل بداية المباراة "أخبر اتحاد كرة السلة في أيرلندا فيبا أوروبا أمس أنه لن تشارك لاعبات المنتخب في الترتيبات التقليدية قبل المباراة مع منتخب إسرائيل بسبب التعليقات الأخيرة والاتهامات بمعاداة السامية التي أدلى بها لاعبون وطاقم تدريب منتخب إسرائيل والتي نشرت على قنوات الاتحاد الإسرائيلية الرسمية".

وأضاف البيان أن "هذا يتضمن تبادل الهدايا، والمصافحة الرسمية قبل أو بعد المباراة، بينما سيقف لاعبونا لسماع النشيد الوطني الإيرلندي بجانب مقاعدنا بدلاً من وسط الملعب.

وتابع البيان أن "اتحاد كرة السلة في أيرلندا يدعم لاعبينا بشكل كامل في قرارهم".

وأسفرت الحرب التي تخوضها إسرائيل منذ 4 أشهر عن مقتل أكثر من 27,700 فلسطيني وإصابة ما لا يقل عن 65,000 آخرين، وفقاً لوزارة الصحة التابعة للقطاع.