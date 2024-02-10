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فيديو: تحت رصاص القناصة الإسرائيليين.. طبيبة تجازف بحياتها لتنقذ مصاباً أمام مستشفى في خان يونس

الطبيبة أميرة العسولي
الطبيبة أميرة العسولي Copyright موقع إكس
بقلم:  يورونيوز
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تحدّت زخات رصاص القناصة.. خاطرت بحياتها لإنقاذ مصاب أمام مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة.

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصوّر يوثق شجاعة مسعفة فلسطينية، هرعت دون تردد تحت إطلاق النار، كي تقدم الإسعافات الأولية لشاب أصيب برصاصة في قدمه.

وأصاب الذهول والإعجاب رواد مواقع التواصل، الذين أشادوا بموقفها االشجاع ولا مبالاتها بالقناصين الإسرائيليين الذين انتشروا حول المستشفى، كي تقوم بواجبها، وتنجح أخيراً مع مجموعة من المتطوعين في إجلاء الشاب المصاب.

حيث لحق بالطبيية أميرة العسولي 3 مسعفين بشجاعة نادرة ، وتمكنوا من وضع الشاب على نقالة وإدخاله بسرعة الى المستشفى، لاستكمال العلاج.

وقال أحد المعلقين: "طبيبة حملت روحها على راحتها لإنقاذ جريح فلسطيني. أمام هذا المشهد البطولي لهذه المرأة أسأل: متى تهتز الشوارب ؟!!!".

وعلق آخر قائلاً: "الطبيبة أميرة العسولي إمرأة بمليون رجل، ذهبت لإنقاذ شاب أصيب برصاص طائرة مسيرة، ومحاصر بالقناصة الإسرائيليين والدبابات في مجمع ناصر الطبي في خان يونس ذهبت ولم تبالي للمخاطر. امرأة تعطي دروسا لذكور ونساء هذا العالم في الشجاعة والتحدي".

وأطلق عليها كثر لقب "المرأة الخارقة" و"امرأة بمليون رجل". وقال أحد رواد منصة إكس إنها "نموذج استثنائي آخر للملائكة الحقيقيين الذين واجهوا ورأوا وتعاملوا مع حالات وإصابات وظروف غير طبيعية"

وقد تم تدمير بيتها بالكامل عند بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، عندما كانت في مصر، لكنها أصرت على العودة لمساعدة أبناء شعبها.

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