المسيّرات في روسيا للحرب وحماية النفط والغاز.. شويغو يتفقد مصنعا للطائرات الهجومية والاستطلاعية

بقلم: يورونيوز

الطائرات من دون طيار مهمة جدا وتنفذ مهمات ضرورية وحاسمة في الحرب وكذلك في حماية مرافق الدولة الحيوية بحسب وزير الدفاع الروسي

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زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مصنعا لإنتاج الطائرات من دون طيار في منطقة أودمورتيا حيث تفقد نماذج جديدة من الطائرات المسيرة.

وبثت وزارة الدفاع الروسية فيديو يوم السبت حيث شوهد شويغو وهو يتجول في المصنع ويقف على خط إنتاج الطائرات المسيرة والذخائر.

وبحسب الجيش الروسي، فإن المؤسسة الرائدة في مجموعة شركات "زالا أيرو" التي تصنع الذخائر للمسيرات وطائرات الاستطلاع المسيرة أيضا، زادت إنتاج هذا النوع من الطائرات بنسبة 60% منذ عام 2022.

وقال شويغو في اجتماع مع رؤساء شركات الصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية إنه مر عام منذ أن حددت موسكو مهام خطيرة للغاية ومهمة للغاية وضرورية للغاية بحسب وصفه، والجيش الروسي بحاجة اليوم إلى الانتقال إلى مرحلة تالية، والتي تسمى "حل المشكلات في إعادة الإرسال والتحكم والتوجيه التي وردت خلال العملية العسكرية الخاصة" ويقصد بها الحرب الروسية الأوركانية بحسب تسكية الكرملين.

وزير الدفاع الروسي خلال زيارته مصنعا للطائرات المسيرة أ ب فيديو

وتلعب الطائرات المسيرة دورا مهما ووجوهريا في الحرب الدائرة بين البلدين، وتستخدمها كييف في تنفيذ هجمات مكثفة في استهداف العاصمة موسكو أو مناطق حدودية، إضافة إلى استخدام الجيش الروسي المسرات الإيرانية بشكل كبير في حربه على أوكرانيا، حرب في شرق أوروبا أنعشت سوق تصنيع المسيرات في إيران وتركيا والغرب بشكل لافت.