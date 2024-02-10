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شاهد: مظاهرة دعماً للفلسطينيين في العاصمة الإيطالية روما

جانب من المظاهرة
جان�� من المظاهرة Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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خرج المئات من المتظاهرين اليوم السبت في مسيرة دعماً للفلسطينيين ومطالبةً بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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وجاءت المظاهرة في وقت قتلت فيه غارات الجوية الإسرائيلية ما لا يقل عن 44 فلسطينيا من بينهم أكثر من عشرة أطفال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة يوم السبت.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم أنه طلب من الجيش التخطيط لإخلاء الفلسطينيين قبل الغزو البري لمدينة رفح.

وقال المتظاهر عمرو شاهين في روما: "لوقف هذه الحرب – الحرب هي الكلمة الخاطئة – لوقف هذه الإبادة الجماعية، أود أن أقول، يجب أن ينتهي الاحتلال. هذا هو الحل الوحيد: نهاية الصهيونية والفكر الصهيوني والاحتلال".

وقالت مايا عيسى، رئيسة الحركة الطلابية الفلسطينية في روما: "بعد أربعة أشهر، لا تزال ساحاتنا (الاحتجاجات) كثيرة".

وأضافت: "هذا يظهر أننا هذه المرة لن نستسلم وسنواصل الاحتجاج ليس فقط حتى يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة، ولكن في الواقع نحل جذور المشكلة، حتى يتوقف الاحتلال".

ويعيش حوالي 1.4 مليون فلسطيني في رفح بعدما نزحوا من شمال قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل. 

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