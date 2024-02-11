شاهد: مظاهرات حاشدة في الرباط تنديداً باستمرارالحرب على غزة

بقلم: يورونيوز

خرجت مظاهرة حاشدة في المغرب اليوم الأحد، للتضامن مع الفلسطينيين وتجديد المطالبة بوقف الحرب على غزة.

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سار آلاف المتظاهرين في شارع محمد الخامس وسط العاصمة المغربية الرباط، للتنديد بالحرب المستمرة على غزة، ولوح المشاركون بالأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ورفع المتظاهرون لافتات بالعربية والإنجليزية تدين قتل الأطفال وتدمير المستشفيات وتطالب بإنهاء الحرب.

تقول إحدى المتظاهرات: "منذ البداية كنا مع فلسطين قلباً وروحاً. نحاول دائماً تنويع أشكال النضال، لكي نرسل رسالة إلى إخواننا في غزة بأننا معهم. ونسأل الله أن يعينهم في هذه القضية العادلة في مواجهة الفشل العالمي والتحالف ضدهم".

ويقول خالد عنتري الذي شارك في المظاهرات: "لا يمكننا أن نتخلى عن القضية الفلسطينية، من الضروري أن نستمر في دعمها، لأن هذا هو ما سيصنع الفارق، إسرائيل تعمل على استكمال مشروعها بتهجير الفلسطينيين، وأهل غزة تحديدا، إلى سيناء، هذا مخطط قديم . وحتى لو قللت وسائل الإعلام وبعض الناس من شأن مثل هذه المظاهرات، إلا أنها ذات أهمية كبيرة".

ويرى المغاربة أن هذا الحراك يأتي في مواجهة صمت وعجز الدول والحكومات وصناع القرار مع دخول الحرب على غزة يومها الـ128، وسط حشد عسكري وسياسي لعملية برية في مدينة رفح التي تؤوي قرابة 1.3 مليون نازح من وسط وجنوب القطاع.