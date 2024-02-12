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شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات جوية يقول إنها لعملية تحرير الرهائن في رفح

الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد يقول إنها للحظات تحريره الرهائن
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد يقول إنها للحظات تحريره الرهائن Copyright ebu
بقلم:  يورونيوز
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نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو تظهر عملية إنقاذ الرهائن التي تم تنفيذها في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة خلال ساعات الليل.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، عن إنقاذ رهينتين في عملية "معقدة" نفذها بمشاركة الجيش ووحدة الشرطة الخاصة "يمّام"، وجهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك".

ورافقت العملية سلسلة من الغارات الإسرائيلية على المدينة التي فر إليها نحو 1.4 مليون نازح هربًا من الحرب والقتال في مناطق القطاع الأخرى.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري: "إن الرهائن كانوا محتجزين في شقة بالطابق الثاني في رفح تحت حراسة مسلحين من حماس سواء في الشقة، أو في المباني المجاورة."

وأسفرت الغارات العنيفة التي نفذها الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع دخوله المدينة عن مقتل 50 فلسطينيا.

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