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عاجل. إسرائيل تنشر فيديو تزعم أنه للسنوار وعائلته داخل نفق في خان يونس

رئيس حركة حماس يحيى السنوار
رئيس حركة حماس يحيى السنوار Copyright Adel Hana/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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نشرت إسرائيل مقطع فيديو زعمت أنه يُظهر رئيس حركة حماس يحيى السنوار في أحد أنفاق قطاع غزة.

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ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الفيديو، وقال: "هذا الفيديو هو واحد من العديد من مقاطع الفيديو التي حصلنا عليها منذ 7 أكتوبر".

وقالت القناة الـ 13 الإسرائيلية قبل ساعات، إن الجيش حصل على تسجيل مصور لزعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار مع زوجته وأطفاله داخل أحد الأنفاق في خان يونس، قبل أن يغادرها بعدما علم بأن مكانه قد انكشف.

وذكرت القناة إن السنوار في اللقطات وهو يسير ويوجه القتال ويقود القوات من ذلك النفق.

وأوضحت القناة أنه بحسب التسجيل المصور، إن السنوار لم يتعرض للإصابة خلال الغارات الإسرائيلية المتواصلة على خان يونس.

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