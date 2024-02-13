لماذا يمنع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش شحنة دقيق إلى غزة؟

طُرحت مسألة إمكانية شحن الدقيق على أعلى المستويات في إدارة جو بايدن منذ أكثر من شهر، وفي هذا الشأن قال مسؤولون إسرائيليون إن مجلس الوزراء الحربي والأمني الإسرائيلي وافق على تسليم الدقيق من ميناء أسدود في جنوب إسرائيل إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

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أكد موقع "أكسيوس" الأمريكي، أنّ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش يمنع شحنة دقيق تموّلها الولايات المتحدة إلى غزة لأن الجهة التي ستتلقاها هي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، وهو ما اعتبره مسؤولون أمريكيون انتهاك للالتزام الذي قدمه بنيامين نتنياهو شخصيًا للرئيس بايدن قبل عدة أسابيع، وسبب آخر قد يزيد من تذمر الرئيس الأمريكي تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وطُرحت مسألة إمكانية شحن الدقيق على أعلى المستويات في إدارة جو بايدن منذ أكثر من شهر، وفي هذا الشأن قال مسؤولون إسرائيليون إن مجلس الوزراء الحربي والأمني الإسرائيلي وافق على تسليم الدقيق من ميناء أسدود في جنوب إسرائيل إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن بقرار الحكومة الإسرائيلية السماح بمرور شحنة الدقيق التي لا تزال عالقة في ميناء أسدود منذ أسابيع.

ووفقا لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، فقد منع سموتريش نقل الدقيق بعد أن تمّ إخطاره بأنه موجه إلى الأونروا وهي الجهة التي تقدم الخدمات والمساعدات الأساسية للفلسطينيين في غزة حيث أمر دائرة الجمارك الإسرائيلية بعدم الإفراج عن الشحنة، طالما أن الأونروا هي الجهة المتلقية.

وخضعت الأونروا لتدقيق دولي مؤخرا بسبب اتهامات إسرائيلية بأن 12 من موظفيها شاركوا في هجمات الـ 7 أكتوبر-تشرين الأول.

وقد قامت العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بتعليق تمويلها مؤقتًا للوكالة الأممية، في انتظار نتائج تحقيق مستقل أمرت به الأمم المتحدة.

وأكد مكتب سموتريتش لموقع "أكسيوس" أنه أمر دائرة الجمارك بعدم الإفراج عن شحنات الدقيق، وبالتنسيق مع نتنياهو، طلب من المسؤولين إيجاد آلية تسليم جديدة تضمن عدم وصول الدقيق إلى "حماس".

وقال سموتريتش: "هناك إجماع داخل الحكومة الإسرائيلية على ضرورة منع وصول المساعدات إلى حماس وسأستخدم سلطتي للتأكد من أن هذا هو الحال"، متهما الأونروا بأنها "جزء أساسي من آلة حرب حماس" وقد رفضت الأونروا مثل هذه الاتهامات في الماضي.

يواجه أكثر من 2.2 مليون شخص من سكان قطاع غزة أزمة إنسانية، مع تزايد خطر المجاعة يوميا، حسب تقرير منظمات إنسانية أواخر العام الماضي. وخلُص التقرير إلى أن نصف سكان غزة يواجهون مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي.