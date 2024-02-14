شاهد: كأنها هاربة من عصر الديناصورات.. العثور على "سلحفاة تمساح" في المملكة المتحدة

بقلم: يورونيوز

على بعد آلاف الأميال من موطنها الأصلي، تم رصد "السلحفاة التمساح" بالقرب من بحيرة في أورسويك تارن في مقاطعة كومبريا الإنجليزية، ويقول الخبراء إن فكها القوي قادر على تحطيم العظام بعضة واحدة.

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تعيش هذه السلحفاة عادة في المستنقعات جنوب الولايات المتحدة مثل فلوريدا، وتتمتع بفك عريض حاد وقشرة صلبة وعرة، وعلى الرغم من مظهرها، أطلق الأطباء البيطريون في المملكة المتحدة على السلحفاة اسماً ناعماً : "Fluffy".

وقال الطبيب البيطري دوم مولي، إنه فوجئ بوجود سلحفاة تمساح في المملكة المتحدة، وعلى الرغم من عدم اعتيادها على المناخ البارد، إلا أن "فلافي" كانت بصحة جيدة نسبياً.

وتتمتع السلحفاة بصدفة شبيهة بالدروع، تمنحها مظهراً متحجّراً بدائياً شبيها بالديناصورات.

وهي أكبر انواع السلاحف الموجودة في المياة العذبة، تزن عادة ما بين ما بين 70 و80 كيلوغراماً، وتتميز بالصدفة الكبيرة الواضحة علي ظهرها وتعمل كدرع لها ، مع فكين قويين وعيون علي جانبي الرأس. وتعيش السلحفاة التمساح ما بين 20 الي 70 عاماً.