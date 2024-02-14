فيديو: هلع ورعب.. سيارة تقتحم ردهة طوارئ بمستشفى في تكساس ومقتل سائقها

بقلم: يورونيوز

أسفر اصطدام سيارة بردهة الطوارئ في مستشفى بتكساس، الثلاثاء، عن مقتل سائقها وإصابة خمسة آخرين، من بينهم طفل جروحه خطيرة.

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وقال رجال الإطفاء في مؤتمر صحفي إن السيارة اصطدمت بردهة الطوارئ بمركز سانت ديفيد شمال أوستن الطبي بعد الساعة 5:30 مساءً بقليل.

وأفادت السلطات أنه تم إخراج السائق من السيارة وخضع للإنعاش القلبي الرئوي، لكنه فارق الحياة في غرفة الطوارئ.

وأظهرت الصور سيارة سيدان فضية تحطمت واجهتها، ولم تتوفر أنباء فورية عن سبب الحادث، لكن إدارة شرطة أوستن قالت "يبدو أنه غير مقصود".

وبينما يجري التحقيق في الحادث، قالت النقيب كريستا ستيدمان من خدمات الطوارئ الطبية في مقاطعة أوستن ترافيس، إن من بين الذين تم نقلهم، كان هناك طفل يعاني من إصابات خطيرة، وكذلك شخص بالغ حالته خطرة بينما أصيب الآخران بجروح طفيفة.

وقال الدكتور بيتر دي يونج، كبير الأطباء في المستشفى، إن ثمانية مرضى كانوا يخضعون للعلاج في المستشفى، تم نقلهم إلى مرافق أخرى.

ويضم مركز سانت ديفيد شمال أوستن الطبي قسم طوارئ يعمل على مدار 24 ساعة، يضم 441 سريراً ويتولى رعاية الأمومة وحديثي الولادة، والخدمات الصحية الأخرى للنساء وتخصصات أخرى من بينها جراحات القلب والدماغ والجراحة الروبوتية.