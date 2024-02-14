فيديو: توقيف أربعة أشخاص على صلة بانهيار أرضي أدى إلى محاصرة عمال في منجم في تركيا

بقلم: يورونيوز

المنجم تعرض للإغلاق عام 2020 بسبب تسرب للسيانيد في نهر الفرات القريب من المنطقوة أعيد افتتاحه بعد عامين بعد تغريم الشركة واستكمال عملية التنظيف

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أوقفت الشرطة التركية اليوم الأربعاء أربعة أشخاص على صلة بانهيار أرضي ضخم وقع في منجم للذهب في ولاية إرزينجان.

ووقع الانهيار بالمنجم المملوك لشركة "أناغولد مايننغ" بشرق البلاد مما أدى إلى محاصرة 667 عاملاً بالمنجم لم يتم العثور على تسعة منهم حتى الآن.

وقالت شبكة "تي آر تي" التركية إن الشرطة أربعة من كبار مسؤولي المناجم، بمن فيهم المدير الميداني، كجزء من التحقيق في الكارثة.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إنه تم نشر أكثر من 800 من أفراد البحث والإنقاذ، بما في ذلك فرق الشرطة والجيش وعمال الإنقاذ وفرق المتطوعين، للبحث عن الأفراد التسعة المفقودين.

موقع المنجم Ugur Yildirim/AP

وأضاف الوزير التركي في وقت لاحق للصحفيين أنه من المعتقد أن خمسة من العمال المفقودين كانوا بالقرب من أو داخل حاوية معدنية عندما وقع الانهيار الأرضي.

وتشير معلومات أولية إلى أن ثلاثة آخرين كانوا إما داخل مركبة أو بالقرب منها، بينما كان آخر داخل شاحنة، طبقا للوزير الذي قال إن رجال الإنقاذ يستخدمون أجهزة الكشف الرادارية لمحاولة تحديد مكان المفقودين.

وكان المنجم قد تعرض للإغلاق عام 2020 بسبب تسرب للسيانيد في نهر الفرات القريب من المنطقوة أعيد افتتاحه بعد عامين بعد تغريم الشركة واستكمال عملية التنظيف.