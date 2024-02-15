شاهد: شويغو يتفقد منشأة لتصنيع الأسلحة في موسكو

بقلم: يورونيوز

نشرت وزارة الدفاع الروسية شريطا مصورا، عن زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى منشأة لإنتاج الأسلحة في منطقة العاصمة موسكو.

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قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن الوزير شويغو تفقد تنفيذ أوامر وزارة الدفاع الروسية، بشأن إنتاج أنظمة الصواريخ المحمولة التشغيلية التكتيكية.

وجاء في البيان أيضا أن الزيارة تمت خلال جولة عمل إلى القوات العسكرية للمنطقة الغربية، حيث فحص شويغو عينات من مختلف العربات القتالية والأسلحة، بما في ذلك أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات.

وقال شويغو خلال اجتماعه مع ممثلين عسكريين للمنشأة، إنه يأمل أن تتم دراسة حجم الحاجيات تبعا للوضع السائد، واتخاذ قرار بشأن إمكانية تنفيذ جميع المشاريع.