"أخزيتمونا".. المئات يتظاهرون في عمّان ضد تصدير المنتجات الزراعية إلى إسرائيل

بقلم: يورونيوز

احتشد المئات من الأردنيين على طريق سريع قرب العاصمة عمان تضامنا مع غزة وللتنديد بتصدير الفواكه والخضروات من بلدهم إلى إسرائيل.

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تظاهر مئات الأردنيين بعد صلاة الجمعة في العاصمة عمّان لمطالبة حكومة بلادهم بوقف صادرات الخضار والفواكه إلى إسرائيل.

وأوقفت الشرطة المتظاهرين على الطريق السريع المؤدي إلى المطار لمنعهم من الوصول إلى سوق الخضار المركزي في منطقة الأغوار القريبة من الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلا أن المئات منهم تمكنوا من التجمع على جانب الطريق السريع رافعين الأعلام الفلسطينية واللافتات للتعبير عن غضبهم.

وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة لما يعتبرونه مقاومة فلسطينية، وطالبوا الحكومة بإنهاء العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وإلغاء معاهدة السلام.

كما أطلقوا شعارات ضد الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي تدعم إسرائيل في حربها على غزة. وحمل بعض المتظاهرين لافتات كـُتب عليها: "أوقفوا جسر العار، أوقفوا تصدير الخضار".

وقالت سيدة شاركت في المظاهرة، دون الكشف عن هويتها: "هل يعقل أن يجوع أهلنا، ونحن نطعم الصهاينة الغاصبين؟ في أي عقل هذا وفي أي فكر هذا؟ نطعم عدونا ونحرم أبناءنا؟ أوقفوا هذه المهزلة. أوقفوا مرور الشاحنات من الأردن. والله والله والله أخزيتمونا."

وكان وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات قد قال في مقابلة مع قناة "المملكة" إن الصادرات مرتبطة بالقطاع الخاص ولا علاقة لها بالقطاع العام، وليس لدى الحكومة مُكنة قانونية لإيقافها تجاه أي دولة أو حدود معينة. وأضاف الوزير إنه لا يشجع على التصدير لإسرائيل، ولكن الأمر يعود للقطاع الخاص حسب تعبيره.