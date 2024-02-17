وزير الخارجية المصري من مؤتمر ميونخ: تهجير سكان رفح "خط أحمر" وتهديد لأمن مصر القومي

بقلم: يورونيوز

نفى وزير الخارجية المصري أن تكون بلاده قد وضعت خطة طوارئ في حال اجتياح إسرائيلي لمدينة رفح وتدفق اللاجئين الفلسطينيين عبر الحدود.

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ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن وهلال جلسة حوارية بعنوان "نحو الاستقرار والسلام في الشرق لأوسط: تحدي وقف التصعيد"اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح سوف تشكل تهديداً مباشراً "لأمن مصر القومي".

وردّاً على سؤال ما إذا كانت هناك محادثات مع الإسرائيليين بخصوص العملية البرية المحتملة في رفح، أشار إلى العواقب الخطيرة قائلاً إن "تهجير السكان يعد انتهاكاً للقانون الدولي والإنساني سواء كان داخليا أو خارجيا".

وأضاف: "سنتعامل بالإنسانية اللازمة وسنقدم الدعم للمدنيين الأبرياء إذا حدث ذلك". "ولكن لا ينبغي تفسير ذلك على أنه تشجيع أو قبول لاحتمال من هذا النوع".

وأوضح وزير الخارجية المصري أن مصر أبلغت إسرائيل أن عمليات ترحيل سكان رفح "خط أحمر"، وتشكل خطراً على أمن مصر القومي.

وردا على سؤال حول التقارير التي تفيد بوجود جرافات ودبابات على الحدود، وجدران يتم تشييدها استعدادا لتدفق اللاجئين قال شكري إن مصر لا تنوي إعداد أي أماكن آمنة للمدنيين في غزة، وإن الحديث عن بناء جدار على حدود مصر مع غزة هو مجرد افتراض، وما يجري هو عمليات صيانة فقط.