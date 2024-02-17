فيديو: مقاتلات روسية تغير على مواقع أوكرانية

بقلم: يورونيوز

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، لقطات لما قالت إنها طائرة هجومية من طراز سو-25 تستهدف منطقة دونيتسك في أوكرانيا.

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وقالت الوزارة في بيان إن "طائرة هجومية من طراز سو-25 هاجمت معدات وقوى بشرية للعدو مموهة في اتجاه دونيتسك".

وتم نشر الفيديو بعد أن قال قائد الجيش الأوكراني إنه سيسحب قواته من أفدييفكا في شرق أوكرانيا، بعد معركة استمرت أربعة أشهر.

وفي حديثه يوم السبت، قال زيلينسكي إن انسحاب القوات كان "قرارًا صحيحًا" وشدد على أولوية إنقاذ حياة الجنود الأوكرانيين. وأشار إلى أن روسيا لم تحقق سوى القليل، مضيفًا أنها كانت تهاجم أفديفكا "بكل القوة التي كانت لديها" منذ أكتوبر/ تشرين الأول، وفقدت آلاف الجنود - "وهذا ما حققته روسيا. وقال "إنه استنفاد لجيشهم".